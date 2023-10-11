Стокгольм первым из крупных городов Швеции создаст зону без авто с вредными выбросами

Власти Стокгольма анонсировали намерения с 2025 года запретить въезд автомобилей на бензине и дизельном топливе в центральную часть города, чтобы улучшить качество воздуха и снизить уровень транспортного шума.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вице-мэр Стокгольма по вопросам транспорта от Партии зеленых Ларс Стромгрен объявил, что в 20 кварталах центральной части города будет создана экологическая зона, которая охватит улицы с элитными магазинами и некоторые из самых дорогих офисных центров Швеции.

"Зеленые", входящие в коалицию левых и экологически ориентированных партий в городском совете Стокгольма, надеются, что это ускорит переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары.

"Сегодня воздух в Стокгольме приводит к тому, что младенцы болеют легочными заболеваниями, а пожилые люди преждевременно умирают. Это абсолютно неприемлемая ситуация", – считает Стромгрен.

Исключения в экологической зоне будут делать для тяжеловозов, гибридных авто, машин, которые выполняют служебные функции (например кареты скорой помощи), а также владельцы которых имеют документально подтвержденную инвалидность.

В шведской Партии зеленых не исключили, что в будущем экологическая зона в Стокгольме может расшириться.

Стокгольм станет первым городом в Швеции и одной из первых столиц Европы, который введет ограничения для авто с вредными выбросами в центре.

Напомним, в конце марта Совет Европейского Союза окончательно одобрил регламент в рамках "зеленого курса", относительно вредных выбросов для транспортных средств, начиная с 2035 года. В сентябре его несколько смягчили по просьбе европейских автопроизводителей.