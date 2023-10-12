Почему международные проблемы, которые посыпались на Украину, не являются случайностью

То, что происходит в последнее время в мире, напоминает "Тетрис".

Куча очень разных, как подобных, так и не похожих друг на друга проблем и вызовов валятся, падают на нас вроде бы неожиданно и все сразу.

Однако, в отличие от непредсказуемости очертаний следующих блоков в "Тетрисе", международные события имеют свою логику.

Чтобы понять ее советуем прочитать статью дипломата, министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павла Климкина "Тетрис" для Украины. Почему на Киев посыпались проблемы в отношениях со странами-партнерами.

Во-первых, шок мира от полномасштабного нападения РФ на Украину прошел.

Есть "усталость" от Украины, которая означает привыкание к событиям в Украине, но это не обязательно уменьшает желание работать с нами. Просто процесс становится рациональным, часто циничным, как это бывает в международных отношениях. И как бы нам ни хотелось бы сохранения первоначальной эмоциональной поддержки от всех игроков – но надо принять реальность и перестроиться под нее. Конечно, не теряя эмоций, в которых наша сила, но пытаясь понять и наших друзей, и даже тех, кому мы, к сожалению, безразличны.

Во-вторых, в мире каждую неделю "взрываются" новые проблемы. Украина, безусловно, остается приоритетом, но не единственным. И часто даже не ключевым.

А нам надо учиться понимать эти приоритеты партнеров.

В-третьих, запасы оружия, которое нам так необходимо, постепенно тают.

Производство оружия будет расти не такими темпами, как нам нужно, создавая для Украины дефицит вооружений и большую потребность опоры на собственные (сейчас тоже ограниченные) силы.

В-четвертых, финансовые возможности Запада значительны, но не безграничны.

А выборы всегда влияют на дискуссии о финансах.

Собственно, выборы на Западе – это прежде всего о распределении денег и других ресурсов. Поэтому мы видим, как старт президентской кампании в США усложняет и так непростую и поляризованную политику. Американская демократия стоит перед экзистенциальными вызовами, которые определяют отношение к нам и которые мы должны понять.

В США и Европе есть всплеск страхов относительно сохранения привычного образа жизни на фоне помощи Украине. Поэтому, по крайней мере американцы, будут выдвигать к Украине все больше условий для выделения денег и военной помощи.

Также выборы и избирательные кампании будут влиять и на временные рамки предоставления помощи и создавать моменты неопределенности.

В-пятых, Запад настроен на медленные изменения.

Запад придерживается стратегии долгосрочного ослабления РФ, там считают ее declining power, угасающей силой (это действительно так – экономически, демографически и геополитически).

"Долгосрочная" логика позволяет Западу избегать рисков, в том числе эскалации.

Кроме того, она влияет и на темпы и объемы военной помощи Украине.

В-шестых, Запад не понимает, что делать с Россией "потом".

А еще – Запад не понимает, как построить послевоенную модель безопасности.

И, наконец, седьмое – это события в Центральной Европе.

Да, они помогают нам через общие ценности, но их главный мотив – это собственная безопасность. Украина их в буквальном смысле защищает. Поэтому они помогают нам прежде всего для себя самих, и это отличает их от Западной Европы.

Но этого не будет, когда речь будет идти не о безопасности, а о вступлении Украины в ЕС.

Тогда наши соседи будут супержестко защищать собственные интересы и уже к этому системно готовятся. Отдавать Украине свои деньги и субвенции из бюджета ЕС они точно не готовы.

Итак, все эти тезисы, возможно, не наполняют оптимизмом, но они также точно не являются поводом для мыслей "все пропало".

Подробнее – в материале Павла Климкина "Тетрис" для Украины. Почему на Киев посыпались проблемы в отношениях со странами-партнерами.