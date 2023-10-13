Зеленский верит, что Грузия сможет вернуть оккупированные территории благодаря сопротивлению Украины

Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что успешное сопротивление Украины российской агрессии открывает перспективы для того, чтобы в будущем свои оккупированные территории смогла вернуть Грузия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в дистанционном выступлении на саммите государств-участников Объединенных экспедиционных сил, который проходит в Швеции.

Зеленский говорил о важности форматов регионального сотрудничества между дружественными странами и детализировал, как Украина развивает сотрудничество со своими соседями в Черноморском регионе – Румынией, Молдовой, Болгарией, Турцией.

Он подчеркнул также, что от стабильности в Черноморском регионе и в целом на востоке Европы зависит стабильность и безопасность всего европейского континента.

"Новые перспективы безопасности появятся и благодаря изменениям в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. Это придаст потенциала нашей общей безопасности здесь, в нашей части Европы. Особенно когда благодаря нашей защите от агрессии России откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность", – сказал Зеленский.

Зеленский назвал сегодняшнюю ситуацию "историческим перепутьем".

"Вариантов только два: либо террористической России удастся сломать свободу, и тогда по всему нашему континенту распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы, или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей общей защите свободы, Россия проигрывает в этом противостоянии. И когда она проигрывает, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа", – отметил президент.

Зеленский также провел параллели между методами боевиков ХАМАС и тем, как действует Россия в войне против Украины; премьер Британии в своем заявлении о необходимости бороться с терроризмом тоже упомянул рядом Украину и Израиль.

Joint Expeditionary Force – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Соединенным Королевством, включающие военных всей Северной Европы, включая Исландию, и стран Балтии, а также Нидерландов.