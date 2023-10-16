Италия судится с Австрией в Суде ЕС из-за ограничений на перевале Бреннер

В понедельник Италия подала на Австрию в Суд ЕС из-за ограничения движения большегрузных автомобилей на перевале Бреннер, что стало первым подобным шагом одной страны ЕС против другой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Антитранзитные меры в австрийском Тироле, включая секторальные запреты на вождение, ночные запреты на вождение и перекрытие дорог, вызвали напряженность в отношениях между двумя странами, которая не решалась годами.

"Это трудный, но обязательный выбор в свете выжидательной игры, которую ведет Европейская комиссия, и невозможности достичь решения путем переговоров", – заявил министр транспорта Италии Маттео Сальвини.

"Суд должен будет выяснить, являются ли австрийские запреты на движение большегрузных автомобилей законными, или же принцип свободного обращения (товаров) должен преобладать", – сказал он.

Он подчеркнул, что это впервые в истории Итальянской Республики, когда правительство подало жалобу в Суд ЕС против транзитных запретов, введенных другим государством-членом ЕС. По его словам, это знаменует начало беспрецедентной процедуры, к которой также будут привлечены другие страны.

Дискуссия об этих транзитных мерах между Италией, Германией и Австрией продолжается уже много лет. В то время как региональное правительство Тироля и министр транспорта Леонор Гевесслер поддерживают сохранение этих мер, Сальвини считает, что они противоречат законодательству ЕС, и обвиняет Европейскую комиссию в бездействии.

Перед тем, как было принято решение подать иск, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни пытался наладить отношения и найти решение. Он подчеркивал необходимость соблюдения логики и надеялся на достижение согласия. Тем не менее, итальянское правительство решило обратиться в суд.

Дело будет сосредоточено на том, соответствуют ли австрийские транзитные ограничения договорам ЕС и не нарушают ли они принцип свободного передвижения товаров и людей. Эта процедура может иметь далеко идущие последствия для трансграничного движения и отношений между странами-членами Европейского Союза.

Напомним, глава МВД Германии Нэнси Фезер объявила во второй половине дня, что в понедельник она сообщила Европейской комиссии о введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.