Европарламент поддержал выделение 50 млрд евро Украине в следующие 4 года
Европарламент во время голосования во вторник, 17 октября, поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
За соответствующее предложение отдали 512 голосов "за", еще 45 депутатов проголосовали "против" и 63 воздержались.
Далее по процедуре для принятия окончательного решения должны начаться переговоры парламента со странами-членами ЕС. Это произойдет, как только Совет ЕС согласует общую позицию.
Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и займов на поддержку восстановления, восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.
Одно из ключевых требований евродепутатов – использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также они хотят предохранителей от коррупции, мошенничества и других нарушений в использовании европейских средств в Украине. Среди прочего, депутаты отмечали, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.
При рассмотрении в комитетах в проект внесли некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, проект предусматривает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шаги, которые со своей стороны осуществила Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы от третьих стран и международных учреждений также публиковались.
Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года.
Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить также в годовой бюджет ЕС 2024 года, переговоры о котором будут вестись в ноябре.
По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.
Ukraine Facility призван заменить двустороннюю поддержку, оказываемую ЕС в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" (NDICI) и программы MFA+ на сумму 18 млрд евро, срок действия которой истекает в конце 2023 года.