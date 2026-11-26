Кандидат в президенты Франции от социал-демократов Рафаэль Глюксманн ответил на заявления своего потенциального соперника на выборах, дзюдоиста Тедди Ринера, о том, что война в Украине не является войной его страны.

Заявление Глюксманна цитирует BFMTV, передает "Европейская правда".

Кандидат от Социал-демократической партии в ответ на слова Ринера заявил, что война в Украине "определяет наше будущее", и что те, кто хочет прекратить помощь Киеву, выступают против жизненно важных интересов Франции.

"Война в Украине – это наша война, потому что она определяет наше будущее, потому что мы являемся мишенями Владимира Путина", – заявил Глюксманн.

Он отметил, что война в Украине выходит далеко за пределы её границ, ведь Россия ведёт войну и против Европы. Кандидат от социал-демократов добавил, что те, кто выступает против помощи Украине, предают Францию.

"Все, кто призывает прекратить помощь украинскому сопротивлению, призывают к покорности тирану, стремящемуся разрушить европейскую безопасность. Следовательно, они выступают против жизненно важных интересов Франции. Если мы это сделаем, мы предадим Францию, мы предадим Европу", – подчеркнул политик.

Он отвечал на заявления дзюдоиста Тедди Ринера, который также баллотируется на пост президента и в среду высказал мнение, что война в Украине "не является нашей войной". Затем Ринер заявил агентству AFP, что хочет прекратить "выделять деньги, которых у нас нет", на поддержку Киева.

Напомним, неформальный лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен пообещала прекратить финансирование Украины в случае своего избрания на пост президента. Она также подтвердила, что не планирует отменять военную помощь Украине

Ранее Ле Пен заявляла, что готова приехать в Украину для дебатов с президентом Владимиром Зеленским о финансовой помощи.