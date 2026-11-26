Литовская столица Вильнюс планирует открыть свою первую новую линию рельсового общественного транспорта к 2040 году, возможно, с использованием системы, которая будет чем-то средним между метро и трамваем.

Об этом заявил в четверг мэр города Валдас Бенкунскас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Мэр рассказал, что власти Вильнюса уже выбрали подрядчика, которому предоставили 11 месяцев на подготовку основных предварительных проектных предложений и решений, где будет подробно изложено всё – от расположения маршрута до прокладки инженерных сетей и всех требований.

"Как только мы их получим, мы сможем перейти к техническому проектированию в ближайшие годы и получить техническую документацию, которая позволит нам обсудить реализацию такого проекта", – добавил он.

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас заявил, что его министерство пересматривает Закон о реализации проектов метрополитена 2018 года и ищет пути интеграции трамвайных или метрополитеновых линий в сети городского общественного транспорта.

"Мы хотим, чтобы железнодорожный транспорт в литовских городах стал неотъемлемой частью городского общественного транспорта, как это уже давно происходит в Брюсселе, Париже и других крупных европейских городах", – сказал Таминскас.

Он отметил, что Каунас – второй по величине город Литвы – уже объявил о планах по строительству двух трамвайных линий, добавив, что, следовательно, пересмотренное законодательство будет актуально для городов по всей Литве.

В октябре Администрация президента Литвы также призвала возобновить обсуждение проекта строительства метро в Вильнюсе. Главный советник президента Вайдас Аугустинавичюс отметил, что следует обновить анализ затрат и выгод проекта и оценить его в контексте изменения геополитической ситуации.

Он предложил рассмотреть, может ли метро считаться инфраструктурным проектом двойного назначения, удовлетворяющим не только транспортные потребности, но и обеспечивающим национальную безопасность. По его словам, подземные сооружения потенциально могут обеспечить защиту и разместить сети связи.

Обсуждение строительства метро в Вильнюсе продолжается уже более десятилетия. Сторонники утверждают, что проект привлечет миллионы евро инвестиций и поможет уменьшить пробки на дорогах. Критики отмечают, что население города слишком мало, чтобы оправдать расходы на строительство, и предупреждают, что проект может нанести ущерб культурному наследию.

Осенью 2018 года парламент принял Закон о реализации проектов метрополитена, создав условия для привлечения частных инвесторов к строительству метро. Законодательство, регулирующее такие проекты, вступило в силу в начале 2020 года.

Также недавно стало известно, что в Каунасе с декабря отменят бумажные билеты и наличный расчёт у водителей общественного транспорта.