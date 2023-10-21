СМИ рассказали, как общество во главе с Шойгу ищет шпионов в Норвегии

Телеканал "Настоящее время" совместно с российским проектом журналистских расследований "Система" выяснили, как Русское географическое общество пытается вербовать шпионов в Норвегии для сбора информации о военных базах и объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в материале на сайте "Настоящего времени", сообщает "Европейская правда".

С журналистами связался житель Осло по имени Иван (полное имя скрывают из соображений безопасности), который утверждает, что его через мессенджеры пытались завербовать российские спецслужбы под прикрытием Русского географического общества.

Иван утверждает, что его в частности просили заснять "военные базы" и, вероятно, объекты энергетической инфраструктуры в городах на севере Норвегии, а затем – "съездить на географическую конференцию в Мурманск или Архангельск".

"Они хотели всевозможные репортажи, например, из одной мечети: был какой-то скандал, что два парня из бывших советских республик, мусульмане, заявили об однополом браке. Какая связь между ЛГБТ, мусульманами и географическим обществом – для меня загадка", – говорит мужчина.

Он добавил, что вербовщики предлагали за съемку репортажей большие деньги – более тысячи долларов за каждый день съемок.

Руководитель отдела безопасности департамента контрразведки Норвегии Ханне Блумберг подтверждает, что российские спецслужбы пытаются установить контакт с людьми через соцсети, предлагая "кратковременное сотрудничество" за деньги – в частности людям в уязвимом положении.

"Настоящее время" и "Система" передали полиции Норвегии информацию о двух вербовщиках Ивана, которую они смогли собрать. Там начали проверку.

Русское географическое общество, под прикрытием которого осуществлялась вербовка, не находится под санкциями ЕС и США. Его возглавляет министр обороны России Сергей Шойгу, а председатель его попечительского совета – Владимир Путин.

Напомним, в прошлом году в Норвегии арестовали и задержали нескольких граждан России с беспилотниками, которых подозревали в шпионаже. Один из самых громких случаев – задержание якобы бразильского исследователя Жозе Ассиса Джиаммариа, который оказался кадровым офицером ГРУ Михаилом Микушиным.

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