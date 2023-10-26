Глава нового правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается голосовать в ЕС "ни за какие санкции" против России без оценки эффекта от санкций для стран Евросоюза.

Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", такое заявление он сделал в выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

Фицо сказал, что не будет голосовать ни за какие санкции против России, если при этом не будут оценены их возможные последствия для отдельных стран-членов.

Также премьер заявил, что готов поддерживать гуманитарную помощь для Украины.

Напомним, в среду 25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов.

На ключевых для Украины должностях оказались не склонные к поддержке Киева чиновники.

Подробно на эту тему читайте в статье Правительство реванша и дружбы с Орбаном: чего ждать Украине от новой власти Словакии.