Путин поговорил с премьером Армении после угроз Еревану "украинским сценарием"

Правитель РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, состоявшийся на фоне экономического и политического давления Москвы на Ереван.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует российский "Интерфакс", тогда как сообщение армянской стороны цитирует "Радио Азатутюн".

1 июня армянский премьер Никол Пашинян и правитель России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они обсуждали вопросы "в продолжение повестки дня", которая обсуждалась на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

В правительстве Армении отметили, что лидеры "обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня" и договорились продолжить разговор "при удобном случае" в формате личной встречи.

Также отмечают, что Путин поздравил Пашиняна с днем рождения.

Напомним, в начале мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения-ЕС. В российском МИД увидели в этом попытки Европы "втянуть Армению в антироссийскую орбиту" и сообщили, что знают о намерении приобщить ее к "агрессивным евроатлантическим стандартам".

Также в Москве дали понять Армении, что в случае выхода из Евразийского экономического союза она потеряет доступ к российскому газу по льготным ценам.

Во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных стремлений.

Также на днях Россия отозвала своего посла в Армении для консультаций, объяснив это сближением Армении с ЕС.

В следующие выходные в Армении пройдут парламентские выборы.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных разведок и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.