Что Хорватия делала с сепаратистами после интеграции возвращенных территорий

Опыт Хорватии, которая сумела победить сепаратистов и восстановила свою территориальную целостность, часто вспоминают как пример для Украины (по крайней мере, вспоминали до полномасштабного вторжения РФ).

Однако на самом деле этот опыт не является однозначно положительным – ради интеграции некогда оккупированных территорий хорватской власти пришлось пойти на болезненные компромиссы, которые до сих пор влияют на страну.

Подробнее об этом "ЕвроПравде" рассказал директор Хорватского мемориально-документального центра Отечественной войны (так в Хорватии называют войну за независимость в 1991-1995 годах) профессор Анте Назор – в материале Цена победы Хорватии: амнистия сепаратистов и преступления без наказания.

Главная задача Центра – сбор документов, связанных с Отечественной войной в Хорватии.

Вторая задача – эти документы должны быть обработаны с научной точки зрения.

При этом анализ этих документов до сих пор позволяет находить виновных в преступлениях, которые происходили на оккупированных территориях.

Некоторых преступников удалось осудить, и они отбывают наказание в Хорватии. Но это касается только тех, кто остался в стране, попав под амнистию.

Другая часть таких преступников сейчас находится в Сербии, которая отказывается разговаривать об их экстрадиции.

Во время самой войны сербы, а также хорваты, которые тосковали по Югославии, пытались очернить тогдашнее хорватское руководство.

Они распространяли слухи, что Вуковар (город на границе с Сербией, осада которого была одним из ключевых моментов хорватской войны за независимость. – Ред.) был фактически продан сербам, что оккупированные территории были просто сданы хорватскими властями, и многое другое подобное.

В частности, во время битвы за Вуковар распространялось много дезинформации о вероятных преступлениях хорватских сил против сербов, особенно женщин и детей, с целью позиционировать хорватскую государственную власть как преступников и нацистов.

Упомянутая ложь должна была служить "оправданием" для нападения и уничтожения Вуковара и Хорватии, а особенно для оправдания преступлений, совершенных сербскими силами во время нападения на Вуковар и после его оккупации.

Теперь, когда мы имеем возможность изучать документы того времени, мы видим, что и президент Франьо Туджман, и другие представители хорватской власти не были совершенными, но никто из них не был ни предателем, ни преступником.

Они действовали, исходя из сложившейся ситуации, и делали все возможное для защиты государства.

Результаты говорят сами за себя: то, что Хорватии удалось устоять в начале войны, воспринималось как чудо.

Лидеры сепаратистов, такие как Милан Мартич, были осуждены Гаагой и отбывают наказание.

Однако это касается только самой верхушки сепаратистов, ведь в Гааге не рассматривали даже среднее звено преступников.

Что касается сепаратистов низшего уровня, то здесь Хорватия использовала инструмент аболиции (прощения), освободив от уголовной ответственности всех, кто не был замешан в военных преступлениях. Точнее, против кого нет свидетельств о таких преступлениях.

Это было очень непростое решение, ведь персона, получившая прощение, получила все права, включая и возможность избираться в хорватский парламент и работать в органах власти.

Особенно это касается освобожденных территорий, где таких представителей власти очень много.

Все это – та цена, которую заплатила Хорватия за интеграцию, и это до сих пор является проблемой для общества.

А еще проблемой является то, что лидеры хорватских сербов до сих пор отказываются признать акт агрессии против Хорватии.

Важный момент: Хорватия не имеет проблем с сербами. Проблемы есть только с "великосербами" – теми, кто заражен вирусом сербского империализма.

К сожалению, эта пропаганда оказалась эффективной, а главное, остается эффективной даже сейчас.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Цена победы Хорватии: амнистия сепаратистов и преступления без наказания.