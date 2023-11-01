ЕС заверил Киев: Требования польских перевозчиков не изменят условия "транспортного безвиза"

Директорат Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE) на переговорах с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры заверил, что Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Евросоюзом (ЕС) будет действовать до июля 2024 года.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач в Facebook.

"Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема – взаимодействие относительно угроз польских перевозчиков перекрыть границу (между Украиной и Польшей – ред.) и обеспечение стабильной работы пунктов пропуска. Имеем заверения от европейских коллег, что требования перевозчиков не приведут к изменениям Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС", – сообщил Деркач

По его словам, "транспортный безвиз" будет действовать как должен был бы – до июля 2024 года.

Заместитель министра сообщил, что на встрече с представителями DG MOVE он представил позицию относительно требований польских перевозчиков, отметив, что Украина рассчитывает на поддержку Евросоюза в вопросе обеспечения полноценной работы границы.

"Определили конкретные шаги, как DG MOVE может способствовать разрешению ситуации", – отметил Деркач.

Украина не выбирала вариант переноса всей логистики на сушу. Такие условия возникли из-за российского вторжения и морской блокады, отметил замминистра.

"В таких условиях мы должны обеспечить нормальное функционирование "Путей солидарности" и поддержку нашей экономики. Без каких-либо блокад", – уточнил Деркач.

Как сообщалось, Минобновления получило сообщение о подготовке блокады пунктов пропуска на украинско-польской границе и инициировало встречу с официальными представителями Польши и Еврокомиссии (ЕК) для обеспечения стабильной работы границы.

Польские перевозчики пригрозили с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Ранее перевозчики в Польше ограничивались блокированием одного пункта пропуска, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Польские перевозчики требуют: вернуть разрешения для украинских перевозчиков; ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ; невозможности регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС; отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС; отдельную очередь на всех границах для пустых фур; получить доступ к системе "Шлях".