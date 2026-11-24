Внеочередное заседание Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 26-27 ноября, будет посвящено следующему долгосрочному бюджету ЕС и финансированию Украины, причем лидеры обсудят финансовые потребности Украины не только на 2027 год, но и на последующие годы.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Кошты к лидерам государств ЕС от 23 ноября, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".

26–27 ноября на саммите лидеров ЕС будет планироваться финансовая поддержка Украины не только на 2027 год, но и на последующие годы.

"Наряду с нашей работой над долгосрочным бюджетом Европейского Союза нам также предстоит обсудить, как совместно с партнерами удовлетворить финансовые потребности Украины на 2027 год – после того как Комиссия выдвинула свое предложение, – и на последующий период", – написал Кошта.

Он подчеркнул, что поддержка Украины является также "инвестицией в собственную безопасность Европы".

Что касается следующего многолетнего бюджета ЕС на 2028–2032 годы, президент Евросовета подчеркнул, что "настало время достичь договоренности".

"Мы коллективно несем ответственность за поиск сбалансированного соглашения, которое позволит Европейскому Союзу ответить на будущие вызовы: повысить нашу конкурентоспособность, укрепить нашу безопасность и оборону и усилить присутствие Европы в мире, при этом сохраняя политику, доказавшую свою ценность", – отметил Кошта.

Внеочередное заседание Европейского совета начнётся в четверг, 26 ноября, в 11:00 по киевскому времени с саммита стран еврозоны.

"Затем, после обмена мнениями с председателем Европейского парламента, мы начнём обсуждение многолетней финансовой рамки и финансирования Украины с целью своевременного достижения соглашения", – сообщил председатель Европейского совета.

Также Кошта представит свое предложение относительно многолетней финансовой рамки ЕС, после чего лидеры смогут отреагировать на него.

Президент Европейского совета предполагает, что работа саммита завершится в пятницу, 27 ноября.

Как сообщала "Европейская правда", 18 ноября Европейская комиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит в размере до 45 млрд евро в 2027 году – в дополнение к 45 млрд евро, уже запланированным на следующий год в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что все 27 государств ЕС согласятся принять участие в новом кредите для Украины, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, которые накануне выражали нежелание присоединяться к финансовой помощи Киеву.

21 ноября президент Европейского совета Антониу Кошта представил собственное предложение по многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы, в котором, несмотря на сокращение общего объема расходов, сохранено финансирование для Украины в размере до 100 млрд евро.

В то же время 22 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против финансирования Украины в рамках долгосрочного бюджета ЕС, заявив, что Украина должна получать средства за пределами европейского бюджета.