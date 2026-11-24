Согласно новым данным Британского агентства по вопросам безопасности здоровья (UKHSA), в этом году в Англии количество смертей от жары достигло рекордного уровня.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные UKHSA, передает "Европейская правда".

По данным UKHSA, в этом году в Англии было зафиксировано примерно 5258 смертей, связанных с жарой.

Отмечается, что это самый высокий показатель с момента начала ведения статистики в 2016 году и на 76% больше, чем предыдущий рекорд, установленный летом 2022 года, когда было зафиксировано 2985 смертей, связанных с жарой.

Эти данные появились после того, как предварительные статистические данные Британской метеорологической службы показали, что лето 2026 года было самым жарким с 1884 года – первого года, за который имеются данные.

По данным UKHSA, наибольшее количество смертей, связанных с жарой, было зафиксировано в период с 21 по 28 июня 2026 года, который называют вторым периодом жары.

СМИ писали, что, согласно анализу, чрезвычайно жаркое лето этого года обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.

По данным мониторингового центра ЕС по вопросам глобального потепления, в этом году Западная Европа пережила самые жаркие июнь-июль за всю историю наблюдений.