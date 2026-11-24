Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не хочет, чтобы её сравнивали с правыми экстремистами и сторонниками теорий заговора.

Об этом она написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен опубликовала пост во вторник, после того, как на прошлой неделе подверглась критике со всех сторон из-за того, что в подкасте Borgerlig Tabloid заявила, что не является "сторонницей замещения населения".

"В любом случае я хотела бы избежать того, чтобы меня причислили к числу сторонников теорий заговора, ультраправых экстремистов или фашистских движений – ни об одном из них я не могу сказать ничего хорошего", – написала она.

Пост довольно длинный, и премьер-министр посвящает большую часть текста тому, чтобы подчеркнуть, что она ничего не имеет против женщин, носящих хиджабы, хотя ей не нравится "видение женщины", которое, по её мнению, символизирует хиджаб.

"Многие не согласны с тем, что я сказала. Но утверждать, что это каким-то образом является проявлением расизма или дискриминации, просто неправильно. И я вполне могу отличить женщину от куска ткани. Но считать, что платок – это лишь кусок ткани, очень неправильно", – написала Фредериксен.

Она назвала себя сторонницей жесткой иммиграционной политики, но это, конечно, не означает, что "я не признаю всех вас, кто принял Данию как свою родину и кто никогда не причинит другим никакого вреда".

Стоит отметить, что дискуссия в подкасте Borgerlig Tabloid касалась вопросов возвращения мигрантов в Руанду.

"Я – европейка, датчанка и родом из Ольборга. И я тоже не поддерживаю крупную смену населения. Считаю, что должна существовать сильная культура большинства", – заявила Фредериксен.

Высказывание "крупная смена населения" привлекло внимание нескольких международных СМИ. Его истолковали как признак того, что Метте Фредериксен имела в виду теорию заговора о "большом замещении населения", которую исповедуют ультраправые и которая ошибочно утверждает, будто элиты планируют размыть белое население, главным образом за счет иммиграции небелых.

На этом фоне поддержку Фредериксен выразил скандальный активист Расмус Палудан, который заявил, что не ожидал когда-либо услышать нечто подобное от датского премьер-министра. А австрийский ультраправый активист Мартин Зельнер даже назвал Фредериксен "более правой, чем "Альтернатива для Германии".

Как сообщалось, фракция "Социалистов и демократов" (S&D) в Европейском парламенте проведет внутреннее обсуждение позиции премьер-министра Дании Метте Фредериксен по вопросу миграции после того, как депутаты из нескольких стран-членов выразили обеспокоенность во время заседания в Страсбурге в понедельник.

Напомним, Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды заявили, что работают над заключением соглашения с первой страной, не входящей в ЕС, о размещении так называемых центров возвращения мигрантов. Речь идет о первом таком центре в Руанде.