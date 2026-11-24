Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает изучить зарубежные поездки литовских политиков, в частности на Тайвань, чтобы понять их роль в принятии решения об открытии представительства Тайваня в Вильнюсе.

Заявление Науседы цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам президента, изучение поездок, их продолжительности и обстоятельств помогло бы лучше понять, какие именно лица принимали участие в принятии решений об открытии представительства Тайваня в Литве.

"Таких фамилий, несомненно, не одна. И лучше всего на вопрос об этих фамилиях ответило бы именно тщательное изучение того, кто ездил на Тайвань, при каких условиях это происходило, сколько времени они там находились. И тогда вы бы очень хорошо увидели, какова на самом деле ситуация", – сказал Науседа.

На вопрос, имеет ли он в виду их возможный подкуп, говоря о поездках литовских политиков на Тайвань, президент отказался выдвигать такие обвинения.

"Не обязательно всё сводить именно к такому термину – подкуп, коррупция или что-то подобное. Да, не буду скрывать, что эти люди, возможно, и ездили на Тайвань из-за того, что имели определённую предварительную политическую позицию, желание шире и глубже развивать отношения с Тайванем", – сказал он.

Однако Науседа выразил сомнение, принесли ли эти визиты и продемонстрированная Литвой политическая воля ощутимую пользу.

"Почему в результате этих визитов и наших жестов доброй воли результат оказался столь мизерным?" – спросил он.

СМИ писали, что Министерство иностранных дел Литвы в сентябре якобы попросило представительство Тайваня в Вильнюсе изменить название в течение недели. Сообщается, что в обмен на смену названия тайваньской стороне предложили подписать соглашение об инвестиционных перспективах и начать переговоры об избежании двойного налогообложения.

Впоследствии, после публикации, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что смена названия представительства Тайваня в Вильнюсе была бы преждевременной до проведения переговоров с китайскими дипломатами.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское представительство". Аналогичные представительства в других странах обычно действуют под названием "Тайбэйское".

В ответ Китай понизил уровень своего дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах. Китайские дипломаты отсутствуют в Литве с мая 2025 года, после того как Вильнюс отказался выдавать им новые аккредитации.