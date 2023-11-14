Зачем премьер Британии достал "из нафталина" экс-премьера Кэмерона

В британском правительстве – перестановки.

В течение понедельника своих должностей лишились министры здравоохранения Тереза Коффи, внутренних дел Суэлла Браверман и иностранных дел Джеймс Клеверли, а также несколько младших министров (ниже министра по рангу политическая должность в британском правительстве). Причем Клеверли сразу же вернулся в правительство, но на новую должность.

Но главной сенсацией вчерашнего дня стало не увольнение министров, а возвращение в правительство бывшего премьера Дэвида Кэмерона. Он возглавит МИД.

О том, почему громкие отставки и назначения происходят именно сейчас, почему британский премьер-министр Риши Сунак выбрал "политического пенсионера" Кэмерона и повлияет ли это на политику Лондона в отношении Украины, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Премьер иностранных дел: Британия меняет министров и возвращает к власти Дэвида Кэмерона.

О возможной отставке министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман британские медиа заговорили еще на прошлой неделе. Хотя на самом деле решение Сунака вызревало значительно дольше и для многих было ожидаемым.

Публичной причиной, или триггером, приведшим к увольнению главы Home Office, стала ее статья в The Times, в которой Браверман жаловалась на действия полиции Лондона, указывая, что та должна активнее задерживать участников пропалестинских протестов.

Но "палестинский мотив" – скорее повод для увольнения Браверман, потому что причины попрощаться с ней у премьера были и до этой истории.

Стоит напомнить, что политик и до этого попадала в скандальные истории.

Критически важную для Британии должность главы МВД вместо этого занял министр иностранных дел Джеймс Клеверли – еще один условный "лоялист" Сунака.

Но не менее интересна фигура его преемника на посту министра иностранных дел Британии. Им стал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, которого Сунак вытащил из политического забвения.

57-летний Кэмерон в свое время стал самым молодым за 200 лет премьер-министром Великобритании, когда в 2010 году он создал первое со времен Второй мировой войны коалиционное правительство страны.

Его шестилетнее премьерство запомнилось непопулярной политикой жесткой экономии на фоне глобального финансового кризиса, легализацией однополых браков, а также, конечно же, двумя референдумами – о независимости Шотландии в 2014 году и о выходе Британии из состава ЕС. И если первый референдум закончился так, как Кэмерон и планировал, то есть голосованием против независимости Шотландии, то референдум о Brexit стал для него политическим фиаско.

Зачем Сунаку доставать "из нафталина" экс-премьера?

К тому же ушедшего с должности из-за своей ошибки?

Можно предположить несколько причин.

Это и банальный кадровый голод на фоне падения популярности тори и ожидаемого многими разгромного поражения Консервативной партии на выборах в следующем году. Это и противоречия в Консервативной партии. А еще это – попытка заручиться поддержкой экс-тяжеловеса, который к тому же не имеет лидерских амбиций (то есть не является конкурентом Сунаку), но может помочь советом.

Потому что несмотря на неудачу с референдумом, в активе Кэмерона есть и победы.

А на посту главы МИД полезным станет опыт Кэмерона как бывшего премьер-министра.

Но возвращение Кэмерона имеет свои риски. Экс-премьер в свое время активно выступал за сближение Британии с Китаем, что сейчас принципиально неприемлемо.

Меньше месяца назад появились сообщения о том, что он продвигал интересы китайского инвестиционного проекта. Поэтому за политикой Foreign Office в этой сфере партнеры будут настойчиво наблюдать.

Что с Украиной? Здесь можно смело заверить: угрозы нет.

Конечно же, возвращение Дэвида Кэмерона в британское правительство и другие перестановки не означают изменения политики Лондона в отношении Украины.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Премьер иностранных дел: Британия меняет министров и возвращает к власти Дэвида Кэмерона.