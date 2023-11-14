Разведка Британии рассказала о российских планах по управляемым артснарядам "Краснополь"

Россия с наращиванием производства управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" наверняка попытается технически усовершенствовать этот боеприпас, который сейчас хуже работает в плохую погоду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 14 ноября.

Аналитики напоминают, что Россия анонсировала наращивание производства корректируемых 152-мм боеприпасов "Краснополь" с лазерным наведением и улучшение его эффективности в плохую погоду.

"Российскому оборонпрому до сих пор не удавалось производить достаточно конвенционных боеприпасов. Запланированное наращивание производства "Краснополя" наверняка является попыткой более эффективно использовать имеющиеся промышленные мощности", – отмечает разведка.

До сих пор российские артиллеристы с успехом применяли этот боеприпас, часто – для прицельных ударов по отдельным единицам техники. Для обозначения целей используют беспилотники, которые подсвечивают их лазером.

"Низкие облака до сих пор были главным ограничивающим фактором в эффективном применении этого снаряда, потому что детектор лазера не успевает зафиксировать излучение и сманеврировать для удара.

Российская промышленность наверняка попытается улучшить полетные способности "Краснополя" и сократить время обнаружения лазерного излучения", – отмечают в обзоре.

Аналитики предполагают, что с наступлением пасмурной зимней погоды доступ российских сил к усовершенствованным прицельным боеприпасам будет одним из ключевых факторов для успехов на поле боя.

Предыдущий обзор посвятили проблемам с алкоголизмом и наркоманией в рядах российских войск.

Напомним, глава МИД Украины заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.