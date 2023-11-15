Почему Армения выбрала тактику медленного разворота на Запад

"Республика Армения готова быть ближе к Европейскому Союзу настолько, насколько Европейский Союз считает это возможным", – такое заявление в Европарламенте еще месяц назад сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

В Москве эти слова восприняли как однозначную смену внешнего курса Еревана, тем более, что это далеко не единственное заявление армянского лидера, которое можно интерпретировать таким образом.

О том, действительно ли армянские власти готовы к разрыву с Россией и развороту на Запад и не закроется ли это окно возможностей для Армении – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко (из Еревана) Прочь от Москвы: когда и при каких условиях Армения пойдет на разворот в сторону Запада.

После второй карабахской войны 2020 года в Ереване стало как никогда заметным присутствие российских военных. Еще пару лет назад российских военных с синими повязками с буквами МС (Миротворческие силы) было видно повсюду.

"Они и сейчас здесь, однако за последние месяцы отношение к россиянам окончательно изменилось. Поэтому они теперь ходят по городу только в гражданском – чтобы вдруг не почувствовать "благодарность" от армян", – иронизирует политолог Рубен Меграбян.

Под "последними месяцами" имеется в виду окончательное взятие Карабаха под контроль Азербайджаном и массовая миграция армян оттуда. При этом "российские миротворцы", которые должны были гарантировать безопасность карабахских армян, не сделали для этого абсолютно ничего – как подозревают в Армении, действия Азербайджана были согласованы с Россией.

"Если у кого-то еще остались иллюзии после 2020 года (второй войны за Карабах. – Ред.), то теперь это стало очевидно всем – гарантий безопасности от России не существует, и Армении придется искать их в другом месте", – соглашается директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Поэтому не случайно, что больше всего критики от Еревана достается ОДКБ – созданной Россией организации по безопасности, своеобразному российскому аналогу НАТО.

Возможный выход Армении из ОДКБ и Евразийского союза "ЕвроПравда" обсудила с рядом армянских политиков, принадлежащих к правящей партии.

Очень показательный момент: подавляющее большинство из них согласились на разговор только в режиме оффрекорд. И это прекрасно иллюстрирует, насколько чувствительным является этот вопрос для Армении. Особенно сейчас.

По словам одного из политиков, демонстративный разрыв с Россией может превратиться в войну на два фронта.

"Мы прекрасно понимаем, что выбранная нами тактика медленного разворота на Запад имеет свои риски. И возможно, лучшим вариантом для Армении было бы действовать противоположным образом – сразу разорвать все соглашения с Россией и с максимальной скоростью идти на Запад. Однако мы выбрали этот путь не потому, что он нам нравится – а лишь потому, что видим в другом гораздо больше рисков", – рассказывает "ЕвроПравде" один из собеседников.

Так возможно ли, что в перспективе ближайшего года разворот Армении на Запад станет очевидным для всех?

Конечно, на пути этому стоит отсутствие мирного соглашения с Азербайджаном, а без него невозможно рассчитывать на аналогичное соглашение с Турцией.

Депутат армянского парламента Саргис Ханданян (он едва ли не единственный из политиков, кто согласился говорить под запись) отмечает, что после обретения полного контроля над Карабахом интерес Баку к мирному соглашению резко снизился и он просто взял паузу.

Другие политики-собеседники "ЕвроПравды" уточняют: пауза со стороны Баку может быть подготовкой к новой войне, а кроме того, не исключено, что в этом он будет иметь молчаливую поддержку Москвы. В конце концов, в Кремле понимают, что эскалация конфликта остается едва ли не единственной возможностью предотвратить "бегство" Армении на Запад.

Поэтому, надеясь на мирное соглашение, в Ереване готовятся к плану В – закупая оружие и пытаясь уменьшить зависимость от РФ как в энергоносителях, так и в экспорте.

"Нам нужно переждать зиму и подготовиться к экономическому шантажу РФ. После этого события могут ускориться. Не исключено, что в следующем году Никол Пашинян объявит досрочные выборы, чтобы получить общественный мандат на такой разворот страны", – предполагает политолог Рубен Меграбян.

Подробнее – в интересном материале Юрия Панченко (из Еревана) Прочь от Москвы: когда и при каких условиях Армения пойдет на разворот в сторону Запада.