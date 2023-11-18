Парламенту предлагают нормировать присоединение Украины к роумингу ЕС

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом, который предусматривает нормирование этой процедуры, действующей на временной основе после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Документ предлагает внести изменения в закон "Об электронных коммуникациях", дополнив его определением общей роуминговой зоны Украины и ЕС и другими связанными понятиями.

Он также предусматривает расширение полномочий национального регулятора электронных коммуникаций (НКЭК) в плане обращений к поставщикам электронных услуг и надзором за их деятельностью.

Среди прочего, НКЭК сможет устанавливать единые предельные ставки на голосовой трафик в сети связи, поступающий с номеров ЕС или номеров Украины, которые будут находиться в единой зоне роуминга, в соответствии со ставками, действующими в Евросоюзе.

"Это создаст общую роуминговую зону Украины и ЕС, что будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны и позволит пользоваться преимуществами RLAH без необходимости вносить дополнительную плату", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы. Эта договоренность в июле 2023 года была продлена еще на год.

Параллельно же продолжается присоединение Украины к единому роумингу ЕС на постоянной основе. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение Еврокомиссии о присоединении Украины к правилам ЕС по роумингу.