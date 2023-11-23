Европол создал OSINT-группу для расследования военных преступлений РФ

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин поблагодарил Европол за создание оперативной группы для поддержки расследования военных преступлений в Украине, которая будет помогать с разведкой по открытым источникам (OSINT).

Об этом Костин написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам генпрокурора, создание OSINT-группы является "еще одной важной вехой" в сотрудничестве Украины и Агентства Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов.

"Аналитическая поддержка Европола является огромным вкладом в сеть всеобъемлющей ответственности за международные преступления России. Спасибо, что стоите с нами на передовой правосудия", – добавил он.

О создании оперативной группы для содействия расследованию преступлений России в Украине Европол объявил 21 ноября.

Цель этой группы – помочь выявить подозреваемых и их причастность к военным преступлениям, преступлениям против человечности и преступлениям геноцида, совершенных в Украине, с помощью сбора и анализа разведывательных данных из открытых источников.

К группе присоединились 14 стран: Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки.

В прошлом месяце Европол официально присоединилась к совместной следственной группе по расследованию международных преступлений, совершенных в Украине.