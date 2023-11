Рада ратифицировала присоединение Украины к Механизму гражданской защиты ЕС

Верховная Рада ратифицировала соглашение о присоединении Украины к Механизму гражданской защиты ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует карточка законопроекта на официальном портале парламента.

Отмечается, что 8 ноября Рада приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в Механизме гражданской защиты Евросоюза (законопроект 0226).

Данное соглашение позволит Украине полноценно сотрудничать с ЕС в области гражданской защиты, отмечают в пояснительной записке. Оно будет способствовать укреплению способности украинских служб, позволит привлекать помощь стран-членов Евросоюза при поддержке Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Механизма ЕС, а также будет способствовать координированному оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению.

"Приветствую сегодняшнюю ратификацию в украинском парламенте соглашения о присоединении Украины к Механизму гражданской защиты ЕС", – отреагировал еврокомиссар по кризисному реагированию Янез Ленарчич.

I welcome today’s ratification by the @ua_parliament of the Agreement on 🇺🇦's accession to the #EUCivilProtectionMechanism. The ever more complex risk landscape in Europe requires strong national civil protection and increasingly so strengthened European civil protection family. pic.twitter.com/AsDDANKgag