Китай и Венгрия подписали почти 20 соглашений, в том числе о "стратегическом партнерстве"

Во время визита Си Цзиньпина в Будапешт 9 мая Венгрия и Китай подписали ряд новых соглашений, направленных на углубление экономического и культурного сотрудничества, в частности соглашение о "стратегическом партнерстве".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Си и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Будапеште в рамках визита китайского лидера в его пятидневном европейском турне.

Во время брифинга по итогам переговоров Орбан высоко оценил "непрерывную, непрерывную дружбу" между двумя странами и пообещал, что Венгрия и в дальнейшем будет принимать у себя китайские инвестиции.

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По словам Си, что он и Орбан согласились, что китайская "Инициатива Пояс-Путь" "вполне соответствует стратегии Венгрии по открытию на восток", а Пекин поддерживает стремление Будапешта играть большую роль в продвижении китайско-европейских отношений.

Венгерские и китайские чиновники заключили соглашение о "стратегическом партнерстве" и подписали 18 других соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Никаких объявлений об инвестициях не прозвучало, но глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Пекин может профинансировать два проекта железнодорожных маршрутов, связанных с сообщением Будапешта.

В конце прошлой недели лидер Китая начал свое многодневное турне по европейским странам. После Франции он совершил государственный визит в Сербию, а сейчас – прибыл в Венгрию, отношения которой с Китаем назвал хорошим примером для Европы.

Перед визитом в Венгрию на этой неделе Си Цзиньпин опубликовал в провластных венгерских СМИ статью, где в приподнятых тонах описывает 75-летие дипломатических отношений между двумя странами.