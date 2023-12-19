Четыре варианта реформы системы евроинтеграции: какой из них стоит выбрать Украине

С момента получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС не утихают дискуссии о том, какой должна быть украинская система евроинтеграции. А приближение начала переговоров о вступлении лишь дополнительно усиливает актуальность этого вопроса.

О том, нуждается ли она в кардинальной реформе, а если да, то какой именно, – в колонке исполнительного директора ОО EasyBusiness, партнера CIVITTA Дмитрия Ливча Создать новую или модернизировать нынешнюю: какую систему евроинтеграции выбрать Украине.

Автор колонки объясняет, что действующая система евроинтеграции Украины включает Правительственный офис в составе секретариата Кабмина, а также профильного вице-премьера.

По его словам, Правительственный офис – это орган во главе с государственным служащим, и он отвечает за организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение евроинтеграции. А вице-премьер – это политический субъект, который является "лицом евроинтеграции" в Украине и в отношениях Украина-ЕС.

Дмитрий Ливч отмечает, что единого, проверенного международным опытом рецепта успеха не существует. По его словам, каждая из стран выработала собственную модель, опираясь на местный контекст и управленческие традиции.

В целом все модели организации евроинтеграционных офисов он делит на две категории: "эволюционного обновления" и "стабильного подчинения".

Первая модель, обращает внимание эксперт, предусматривает создание самостоятельного министерства по делам ЕС.

Она имеет высокую степень централизации и объединяет все евроинтеграционные функции (политические, технические, координационные) в пределах одного министерства. Эта модель была внедрена в Хорватии, Румынии, Черногории и Сербии.

Во второй модели офис по вопросам европейской интеграции сохраняется как специализированная институция, отмечает исполнительный директор ОО EasyBusiness, в составе правительственного секретариата, правительства или МИД.

При этом возглавлять офис может как государственный служащий (генеральный директор), так и политический субъект (министр по делам ЕС или вице-премьер). Такая модель была применена, в частности, в Эстонии, Литве, Польше, Северной Македонии и Венгрии.

Обе модели имеют свои недостатки. О них в полной версии колонки.

Итак, для Украины на столе остаются четыре базовые опции трансформации, уверен автор колонки.

Первая – преобразование Правительственного офиса в отдельное министерство евроинтеграции по образцу Румынии, Черногории, Сербии и Хорватии (до 2005 года).

Вторая опция – присоединение Правительственного офиса к МИД. Такую модель применили Венгрия и частично – Хорватия, в которой в 2005 году было создано совместное Министерство иностранных и европейских дел.

Третья опция – прямое подчинение Правительственного офиса профильному вице-премьеру с целью повышения политического авторитета Офиса. Соответствующая модель была применена, например, в Польше и Северной Македонии.

И, наконец, последняя опция – оставить текущую систему, как есть, сфокусировавшись вместо этого на усилении Правительственного офиса и его отношений с вице-премьером. Похожая модель, где евроинтеграционный офис возглавляет государственный служащий, была внедрена в Эстонии и Литве.

Однако, учитывая необходимость быстрого движения Украины по евроинтеграционному пути, оптимальными представляются последние два варианта, рекомендует Дмитрий Ливч.

Они, как пишет эксперт, являются достаточно популярными с точки зрения международного опыта.

"Итак, текущая система евроинтеграции в Украине, где ее совместно координируют Правительственный офис и профильный вице-премьер, соответствует международным практикам и не требует радикальных преобразований для того, чтобы оставаться эффективной", – уверен автор колонки.

А дальше он предупреждает, что, хотя полная реструктуризация Правительственного офиса (превращение в отдельное министерство) также является возможным вариантом, она создает риск, что межведомственная координация евроинтеграции может быть ослаблена из-за равнозначности с другими министерствами.

Подробнее – в колонке Дмитрия Ливча Создать новую или модернизировать нынешнюю: какую систему евроинтеграции выбрать Украине.