Опрос: что думают украинцы о западных лидерах и "гарантиях безопасности"

С 13 по 21 ноября агентство Info Sapiens провело всеукраинский опрос "О предпосылках для переговоров, "гарантиях безопасности" и доверии к зарубежным лидерам".

Опрос, сделанный по заказу Центра "Новая Европа" (ЦНЕ), проходил в тот период, когда уже поступало немало скептических сигналов от западных партнеров, поэтому особенно показательно, как на них отреагировали украинцы.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко проанализировал результаты исследования. Итак, важнейшие данные и выводы – в его статье Нет – уступкам по НАТО, да – помощи Тайваню. Как изменились предпочтения украинцев за год.

Кому же из западных лидеров украинцы доверяют больше всего?

Перечень возглавляет президент США Джозеф Байден. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда. Третье и четвертое места делят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Этот список лидеров сам по себе не должен стать сюрпризом. Гораздо интереснее изменения за прошлый год. Об этом в полной версии статьи.

Результаты опроса о врагах и недругах Украины – не менее интересны.

Путин и Лукашенко, конечно, являются антилидерами с практически абсолютным недоверием украинцев к ним.

Но им на пятки наступает китайский лидер Си Цзиньпин: 85% украинцев сказали, что преимущественно или полностью ему не доверяют. За год рейтинг недоверия к Китаю в его лице вырос на 12 процентных пунктов.

На "почетном" четвертом месте – премьер Венгрии Виктор Орбан с 78% недоверия (+9 за год).

Замыкает пятерку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 61% (+14!).

Готовы ли украинцы пожертвовать будущим в НАТО или в Евросоюзе? И что будут выбирать, если полноценное вступление в Альянс пока не будет достижимым?

По первому вопросу ответ однозначный.

67% украинцев считают категорически недопустимой или крайне нежелательной (распределение 57% / 10%) возможность отказа от вступления в НАТО или же объявления нейтралитета Украины в обмен на мир во время переговоров с РФ. Лишь 12% опрошенных считают этот вариант вполне допустимым.

71% ответили то же самое относительно уступок членством в ЕС (61% считают это вообще недопустимым, 10% – нежелательным). Только 11% вполне согласны на такую уступку.

Да и другие предложения, которые приходится слышать от российских пропагандистов, отвергаются полностью.

Учитывая то, что быстрое освобождение оккупированных территорий (а следовательно, и полноценное вступление в НАТО) не представляется реальным, у украинцев спросили также о том, каким может быть лучший промежуточный вариант гарантий безопасности – на то время, пока вся территория не будет освобождена.

"Фаворитом" украинцев стал вариант, который продвигают несколько западных друзей Украины. Речь идет о том, что сначала полноценное членство в НАТО с гарантиями безопасности получила бы та территория, которую Украина контролирует, а остальная территория Украины, мол, окажется под зонтиком Альянса в будущем – после деоккупации.

Кроме того, опрос показал, что у украинцев есть завышенные ожидания относительно быстрого вступления в НАТО и для вступления в НАТО и ЕС они готовы на изменения.

Между тем эта безальтернативная нацеленность на НАТО имеет также положительные стороны.

Например, то, что украинцы уже считают себя частью системы коллективной безопасности и, в частности, готовы участвовать в помощи партнерам даже сейчас, во время большой войны. Так, на вопрос "Должна ли Украина оказать помощь США и Тайваню в случае нападения Китая на Тайвань?" почти половина опрошенных (47%) ответили: обязательно, мы должны быть благодарны за оказанную нам помощь. И только 4% заявили, что "Китай – тоже наш стратегический партнер".

Это единство пусть и не снимает всех преград на пути Украины в Альянс, но точно помогает Украине доказать, что мы – часть общего пространства безопасности.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Нет – уступкам по НАТО, да – помощи Тайваню. Как изменились предпочтения украинцев за год.