Почему Азербайджан пошел на компромисс с Арменией

С Южного Кавказа пришла сенсационная новость – поздно вечером 7 декабря стало известно о совместном заявлении аппаратов премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Подписанное заявление открывает путь к заключению полномасштабного мирного договора. О такой возможности заявляют европейские и американские дипломаты.

Показательно, что в Москве это заявление прокомментировали очень сдержанно. И это неудивительно – ведь в случае, если мирное соглашение будет подписано при посредничестве Запада, РФ окончательно потеряет свое влияние в регионе.

Подробно о совместном заявлении, перспективах заключения полномасштабного мирного договора и о том, есть ли у РФ еще возможности сорвать мирные переговоры, – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Мир не в пользу Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.

О чем же договорились Баку и Ереван?

Прежде всего, "из соображений гуманизма" и "как жест доброй воли" Азербайджан согласился освободить 32 армянских военнослужащих, тогда как Армения – освободит двух азербайджанских.

Это первое массовое освобождение военнопленных за долгие годы. Тем более – в такой выгодной для Армении пропорции.

Также стороны согласились на символические шаги навстречу друг другу. Так, Ереван отзывает в пользу Баку свою заявку на проведение следующей Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) и даже призывает другие страны региона Восточной Европы поддержать Азербайджан.

В свою очередь Азербайджан поддерживает кандидатуру Армении на членство в Бюро Восточноевропейской группы государств COP.

Эта договоренность стала сенсацией, ведь еще несколько дней назад ничего не давало основания ожидать такого прорыва в отношениях.

Почему Азербайджан отказался от агрессивной риторики в пользу компромисса? Выглядит так, что причиной этого стало давление со стороны Соединенных Штатов. Подробнее об этом в полной версии статьи.

Итак, согласно совместному заявлению, обе стороны подтвердили готовность к дальнейшим мирным переговорам.

По меньшей мере это означает, что вероятность новой войны на Кавказе резко снижается.

Здесь надо вспомнить еще одну громкую новость, прозвучавшую из Баку 7 декабря. Речь идет об объявлении досрочных выборов президента Азербайджана.

Очередные выборы должны пройти в 2027 году, вместо этого было принято решение о проведении досрочных выборов 7 февраля 2024 года.

Такая поспешность выглядит несколько странной – при нынешней политической системе победа действующего президента Ильхама Алиева является гарантированной.

В такой ситуации досрочные выборы должны скорее дать власти новый мандат доверия для принятия определенных важных решений. Выглядит так, что этим решением является мирное соглашение с Арменией.

Россия показательно с опозданием прокомментировала армяно-азербайджанское соглашение, заявив лишь, что "приветствует договоренности между Баку и Ереваном".

Похоже, что посредничество РФ больше не понадобится – дальнейшие мирные переговоры будут проходить при посредничестве ЕС и США.

Есть ли у Кремля возможности сорвать мирные переговоры?

Теоретически да, в конце концов, именно Россия имеет своих военных на территории и Азербайджана, и Армении. Впрочем, этого явно недостаточно для изменения курса стран. Особенно, если эта коррекция не имеет политической поддержки ни в Армении, ни в Азербайджане.

Поэтому если Запад будет настойчивым, то подписание мирного соглашения в течение ближайших месяцев – до середины следующего года – является вполне реальным сценарием.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Мир не в пользу Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.