Спецпредставитель США обсудила с главой МИД Польши блокаду границы с Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился в Варшаве со спецпредставителем США по вопросам по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МИД Польши.

"Отвечая на интерес американской стороны к вопросу протеста перевозчиков на границе, министр сослался на свой недавний визит в Киев, напомнив, что в нем также принимали участие представители министерств инфраструктуры и сельского хозяйства", – говорится в заявлении ведомства.

Согласно сообщению, Сикорский отметил, что проблемы в отношениях между двумя странами решаются путем политического и экспертного диалога, который польские власти ведут на постоянной основе.

Встреча была частью серии интенсивных дипломатических контактов между Польшей и США, направленных на укрепление сотрудничества и мобилизацию ресурсов и средств для оказания военной, экономической и гуманитарной поддержки Украине, отмечает МИД.

"Собеседники согласились, что в интересах западных стран не только сохранить военную и финансовую помощь Украине на нынешнем уровне, но и стремиться к ее увеличению", – говорится в заявлении.

Сообщается, что стороны отметили, что деятельность и инициативы международных партнеров, в частности, в рамках форума G7 и международных организаций, таких как ЕС, остаются чрезвычайно важными в процессе экономической поддержки и восстановления Украины.

В то же время Сикорский отметил, что Польша также остается активной в рамках многосторонних форматов, касающихся Киева, и подчеркнул, что восстановление Украины и перспектива ее членства в Евросоюзе тесно связаны между собой.

Как говорится в заявлении, Прицкер высоко оценила усилия Польши в поддержку Украины, включая военную и политическую помощь, а также подчеркнула "впечатляющую преданность" польского общества и действия властей по оказанию всесторонней помощи Украине и поддержке украинских беженцев в Польше.

"В свою очередь Сикорский отметил решающее значение военной поддержки США для Украины в борьбе с российским агрессором, напомнив о беспрецедентных масштабах военной и экономической помощи, предоставленной ЕС и его государствами-членами", – сообщает МИД.

Ранее Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян написала письмо министру инфраструктуры Польши Дариушу Климчаку, в котором выразила обеспокоенность дальнейшим блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной.

В конце декабря сообщалось, что в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы, однако полного разблокирования до сих пор не произошло.

Между тем на выходных было объявлено о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения "Обманутое село", которые блокировали пункт пропуска в Медыке. Этот КПП сейчас разблокирован.

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