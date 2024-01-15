В Польше назвали дату местных выборов

Первый тур очередных местных выборов в Польше состоится 7 апреля, второй – 21 апреля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, объявил 15 января польский премьер-министр Дональд Туск.

Туск подтвердил, что принял решение издать указ о назначении даты местных выборов, который будет направлен в Государственную избирательную комиссию Польши.

"Решение принято, выборы в органы местного самоуправления состоятся 7 и 21 апреля", – сказал премьер-министр Польши на пресс-конференции перед заседанием правительства.

Туск добавил, что решение еще должна официально одобрить избирательная комиссия, но этот шаг является "практически формальностью", поэтому он надеется, что вскоре "мы сможем приступить к этим – очень важным с точки зрения местных общин и жизни простых людей – выборам".

"Я надеюсь, что апрель будет хорошим месяцем для польского самоуправления", – сказал он.

Согласно Избирательному кодексу Польши, дата выборов назначается на нерабочий праздничный день, приходящийся не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за семь дней до окончания срока полномочий выборного органа власти.

Для местных органов власти Польши этот срок истекает 30 апреля 2024 года. Это означает, что местные выборы должны состояться между 31 марта и 23 апреля включительно.

Ранее лидеры "Польши 2050" и Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш и Шимон Головня объявили, что их блок "Третий путь" пойдет на местные выборы вместе.

При этом Туск как лидер "Гражданской платформы" ранее выразил надежду, что три партии смогут объединить свои усилия – так же, как на парламентских выборах в октябре прошлого года.