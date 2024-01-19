Разведка Британии: После потери А-50 РФ использует новый самолет, но осторожнее

Британская разведка рассказала, что после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия с большей осмотрительностью использует другой А-50.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 19 января.

"17 января 2024 года российские ВВС, похоже, начали эксплуатацию еще одного самолета А-50, но на этот раз над сухопутной территорией РФ вблизи Краснодарского края, к востоку от Украины", – говорится в обзоре.

Разведчики объясняют, что это свидетельствует о снижении готовности России рисковать самолетами и попытке сохранить остальные А-50 в ущерб их общей эффективности в Украине.

"Несмотря на отсутствие официальной позиции РФ по потере А-50, такая активность демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против высокоценного объекта", – указывает ведомство.

Если бы потеря А-50 была несчастным случаем, отмечает разведка, такое решение вряд ли было бы необходимым.

Ранее британская разведка сообщила, что "почти убеждена" в том, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 лежит на дне Азовского моря, и это заставит российское командование ограничить зону деятельности военных самолетов.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный объявил, что поражение двух самолетов стало результатом операции Воздушных сил Украины.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии рассказывала, что успехи России в Авдеевке ограничены, а цена за них – значительная.