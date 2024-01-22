ПАСЕ согласилась принять решение о похищении Россией украинских детей

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно согласилась рассмотреть с процедурой срочных дебатов вопрос, касающийся нарушения прав украинских детей.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Против решения о том, чтобы внести в повестку дня дебаты на тему "Положение детей в Украине", не выступил ни один из депутатов. Дебаты состоятся в четверг и по их итогам примут резолюцию (решение) ассамблеи.

Как объявил экс-президент ПАСЕ Тини Кокс, представлявший подготовку к этому решению, ассамблея "несет ответственность за то, что не смогла предотвратить эту войну" и должна рассмотреть этот вопрос. К выступлению на дебатах пригласили также Елену Зеленскую.

Вопрос похищения детей Россией станет важной составляющей доклада.

Как сообщала "ЕвроПравда", в понедельник в ПАСЕ обжаловали полномочия азербайджанской делегации, что станет одной из ключевых тем сессии.

Также в начале сессии ПАСЕ избрала нового президента.