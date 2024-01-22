ПАСЕ согласилась принять решение о похищении Россией украинских детей
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно согласилась рассмотреть с процедурой срочных дебатов вопрос, касающийся нарушения прав украинских детей.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Против решения о том, чтобы внести в повестку дня дебаты на тему "Положение детей в Украине", не выступил ни один из депутатов. Дебаты состоятся в четверг и по их итогам примут резолюцию (решение) ассамблеи.
Как объявил экс-президент ПАСЕ Тини Кокс, представлявший подготовку к этому решению, ассамблея "несет ответственность за то, что не смогла предотвратить эту войну" и должна рассмотреть этот вопрос. К выступлению на дебатах пригласили также Елену Зеленскую.
Вопрос похищения детей Россией станет важной составляющей доклада.
Как сообщала "ЕвроПравда", в понедельник в ПАСЕ обжаловали полномочия азербайджанской делегации, что станет одной из ключевых тем сессии.
Также в начале сессии ПАСЕ избрала нового президента.