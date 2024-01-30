Спецслужбы Латвии проверят информацию о возможных контактах евродепутата с ФСБ

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) оценит информацию о возможном сотрудничестве депутата Европарламента Татьяны Жданок с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

СГБ напоминает, что до 2016 года нормативная база Латвии не предусматривала уголовной ответственности за помощь иностранному государству или иностранной организации в деятельности, направленной против Латвийского государства, поэтому информация, опубликованная в медиа относительно периода с 2005 по 2013 год, не может квалифицироваться как преступление.

Хотя, по оценке латвийской спецслужбы, такая деятельность представляла угрозу государству, тогда было невозможно привлечь за такую деятельность к уголовной ответственности.

По оценке СГБ, важным фактором, облегчившим деятельность Жданок в поддержку геополитических интересов России, стал ее статус депутата Европарламента и юридический иммунитет, который предоставляет этот статус.

По данным совместного расследования Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ как минимум с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

Сама Жданок утверждает, что "не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами".

В Европарламенте заявили, что президент Роберта Метсола "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении Жданок, в связи с чем она передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения.