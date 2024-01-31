Туск заговорил о возможности досрочных выборов на фоне споров с Дудой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заговорил о возможности досрочных парламентских выборов, если его проект бюджета будет заблокирован.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, комментарии Туска являются ультиматумом президенту Анджею Дуде, который может подать закон о бюджете на 2024 год в Конституционный трибунал Польши, а не утвердить его, фактически заблокировав первый большой законодательный пакет нового премьер-министра.

"Если президент Дуда хочет каким-то образом помешать правительству выплачивать людям деньги, то, возможно, я и мои партнеры по коалиции примем решение немедленно сократить срок полномочий парламента и назначить новые выборы", – сказал Туск.

По словам польского премьера, направление бюджета, который включает ряд повышений заработной платы для работников государственного сектора, в том числе учителей, в суд было бы "нерациональным".

Со своей стороны, Дуда 17 января заявлял, что надеется подписать бюджет "без проблем", а также исключил возможность досрочных выборов.

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