Байден и Зеленский стали иностранными политиками года для поляков

Поляки признали мировым политиком 2023 года президента США Джо Байдена, на втором месте – президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало польское агентство PAP, приводя данные опроса Центра исследований общественного мнения CBOS.

15% опрошенных заявили, что титул главного политика года на международной арене заслужил американский президент Джо Байден. Победитель опроса 2022 года Владимир Зеленский в этом году на второй строчке с 11%.

По количеству полученных голосов Джо Байден и Владимир Зеленский опережают всех других представителей мировой политики, упомянутых в этом контексте респондентами.

Бывший президент США Дональд Трамп, занявший третье место в списке претендентов на звание политика года, получил лишь 2% голосов, за ним следуют премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон, которых упомянули менее 1% респондентов.

Другие политики упоминались еще реже, хотя общее количество упоминаний было значительным – всего 5% респондентов назвали какое-то другое имя.

Опрос проводился с 28 ноября по 12 декабря 2023 года на выборке 961 человека.

Между тем президенты Соединенных Штатов Джо Байден и Польши Анджей Дуда заняли первые позиции в рейтинге иностранных лидеров по доверию украинцев. Байден возглавил перечень западных лидеров, которым больше всего доверяют украинцы, с показателем 82%.