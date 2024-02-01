Какой путь прошла Украина, чтобы доказать, что Россия – нарушитель международного права

В последний день января 2024 года Украина получила решение по существу в первом деле против России в Международном суде ООН. Оно вызвало полярные оценки, но юристы-международники, привлеченные к ведению этого дела, настаивают, что это – победа.

О пути, который пришлось пройти для принятия в Суде ООН такого решения, – в статье Антона Кориневича, Оксаны Золотаревой и Андрея Пасечника Украина все равно победила: статья юристов о решении Суда ООН по Большому делу против России.

31 января 2024 года Международный суд ООН огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации" по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Мы называем это дело – "Большое дело".

И потому, что оно возбуждено по двум конвенциям (а не по одной, как несколько других дел против РФ), и учитывая количество привлеченных людей, объем документов и доказательств, поданных в Суд, и еще больший объем информации, собранной в ходе работы.

Большое дело достигло своего апогея.

Суд установил нарушение России по обеим Конвенциям. В качестве приятного бонуса – Суд установил, что Россия нарушила обязательный к исполнению приказ о применении временных мер.

Россия – нарушитель международного права. Теперь официально.

Поэтому это решение уже вошло в историю.

Большое дело началось в 2014 году на фоне – как мы тогда считали – самых темных времен в нашей истории, когда Россия оккупировала Крым и начала вторжение на Донбасс.

Под парадигму поведения России в Крыму и на Донбассе больше всего подходили Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Россия признает юрисдикцию Суда ООН по этим конвенциям.

Украина заявила, что Россия осуществляет финансирование террористической деятельности на востоке Украины, а в Крыму осуществляет систематическую политику дискриминации этнических украинцев и крымских татар.

Мы были вынуждены выполнить все длительные формальности и были обязаны решить спор путем переговоров.

Всего в течение 2014-2016 годов МИД Украины направило России более 80 дипломатических нот, мы провели семь раундов переговоров только для того, чтобы убедиться (и убедить Суд), что Россия не имеет никакого намерения решать спор путем переговоров.

16 января 2017 года мы прошли точку невозврата – Украина наконец-то подала в Международный суд ООН иск по указанным двум конвенциям.

8 ноября 2019 года Украина "выиграла юрисдикцию", то есть успешно прошла первый этап. Только тогда началось рассмотрение дела по существу, цель которого – заставить Россию отвечать за свои противоправные деяния.

Весь наш иск был сплошной интригой, потому что Суд ООН никогда не рассматривал ничего подобного.

Украина стала первым в истории государством, использовавшим Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма для иска против другого государства. А потому не было ясно, готов ли Суд рассматривать такие дела в принципе.

Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то до нас ее использовала для иска только Грузия в 2008 году. Россия тогда победила.

6-18 июня 2023 года состоялись устные слушания по существу дела, где Суд услышал раунд концентрированной роспропаганды. "Европейская правда" очень подробно и интересно рассказывала об этом театре абсурда в статье "Право на теракты во время войны".

Суд стерпел.

А 31 января 2024 года объявил решение, которое стало победой Украины. И не последней.

Подробнее – в материале Антона Кориневича, Оксаны Золотаревой и Андрея Пасечника Украина все равно победила: статья юристов о решении Суда ООН по Большому делу против России.