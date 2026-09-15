СМИ: Мерц останется в Берлине вместо поездки на Генеральную Ассамблею ООН

Канцлер Германии Фридрих Мерц не поедет в Нью-Йорк, как планировалось, на следующей неделе, поскольку его присутствие необходимо в Берлине.

Об этом Reuters сообщил осведомленный собеседник в правительстве, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Мерц намеревался принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В то же время, по словам осведомлённого собеседника, визит отменили.

Это происходит на фоне того, что 6 сентября на земельных выборах в Саксонии-Анхальт победила "АдН".

В нескольких немецких политических силах заявили о "переломном моменте" для Германии.

А новые социологические опросы показывают, что рейтинг правящего в Германии консервативного блока ХДС/ХСС составляет 18% – это самый низкий показатель за всю историю.

Подробнее об этом читайте в статье: "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине.