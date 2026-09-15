Премьер Канады заверил США в прочности партнерства, несмотря на торговые споры

Премьер-министр Канады Марк Карни заверил США, что Канада останется ключевым партнером, несмотря на торговую войну, которая привела к ухудшению отношений между Оттавой и Вашингтоном.

Об этом он заявил во время выступления на Канадском инвестиционном саммите в Торонто во вторник, 15 сентября, как сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

"Позвольте мне сказать следующее нашим американским друзьям. Мы всегда будем соседями, и Канада и впредь останется важнейшим партнером США во многих ключевых сферах", – сказал Карни.

По словам премьера Канады, даже в периоды разногласий по поводу общей истории стран – они "всегда сохраняли прочные связи".

Он пообещал, что Канада станет "еще лучшим партнером", когда в будущем "вернутся возможности".

"Более сильными, устойчивыми, независимыми, готовыми продвигать наши общие интересы в экономике и безопасности", – сказал он.

В августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.

После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.

Читайте материал "ЕвроПравды": Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вступила в торговую войну с Трампом и что поставлено на карту