Завод в Молдове, связанный с российской оборонкой, начал процедуру банкротства

Расположенный в Кишиневе завод "Топаз", подконтрольный российской Объединенной двигателестроительной корпорации, являющейся частью военно-промышленного комплекса РФ, официально начал процедуру банкротства.

Как пишет "Европейская правда", на это обратил внимание молдавский проект журналистских расследований RISE Moldova.

Заявление о признании "Топаза" неплатежеспособным подала кишиневская компания CPD-Industrial Grup SRL, принадлежащая Ольге Бачиу – сестре Мирчи Бачиу, который владеет сетью магазинов Bomba.

По информации RISE Moldova, эта сеть арендует коммерческие помещения у "Топаза" и является одним из главных претендентов на землю, на которой расположен завод.

Журналисты еще осенью 2022 года рассказали о связи "Топаза", который в советское время изготавливал технику для военно-промышленного комплекса, с российской государственной корпорацией "Ростех" через Объединенную двигателестроительную корпорацию.

На тот момент Молдова не присоединилась к санкциям Европейского Союза против России.

В декабре 2023 года Украина ввела санкции против завода "Топаз", владелец которого входит в российскую корпорацию "Ростех", и его генерального директора Инна Линник, которая имеет гражданство России и Молдовы.