Rheinmetall планирует новый завод боеприпасов в Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине новый завод по производству боеприпасов, совместно с украинской компанией-партнером.

Об этом сообщила пресс-служба компании вечером 17 февраля, пишет "Европейская правда".

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины Алексея Макеева.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT