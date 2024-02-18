Rheinmetall планирует новый завод боеприпасов в Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине новый завод по производству боеприпасов, совместно с украинской компанией-партнером.

Об этом сообщила пресс-служба компании вечером 17 февраля, пишет "Европейская правда".

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины Алексея Макеева.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT February 17, 2024

На будущем предприятии планируют ежегодно изготавливать "шестизначное количество" снарядов калибра 155 мм, в том числе метательные заряды.

Rheinmetall будет владеть в совместном предприятии долей 51%, украинская компания-партнер – 49%.

Напомним, осенью 2023 года Rheinmetall получил разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром"), это предприятие уже зарегистрировали в Украине.

В конце 2023 года сообщалось, что Rheinmetall выиграл крупный контракт на 155-мм артиллерийские боеприпасы для Украины, заказчиком выступила неназванная страна НАТО.

Также в Германии начинается строительство нового завода Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов.

На днях глава концерна Армин Паппергер заявил, что Украине нужно более двух миллионов снарядов в год и немецкое производство не способно удовлетворить эту потребность.