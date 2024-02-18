Rheinmetall планує новий завод боєприпасів в Україні

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні новий завод з виробництва боєприпасів спільно з українською компанією-партнером.

Про це повідомила пресслужба компанії увечері 17 лютого, пише "Європейська правда".

Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловостей України Олександра Камишіна та посла України Олексія Макеєва.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT February 17, 2024

На майбутньому підприємстві планують щорічно виготовляти "шестизначну кількість" снарядів калібру 155 мм, у тому числі метальні заряди.

Rheinmetall буде володіти у спільному підприємстві часткою 51%, українська компанія-партнер – 49%.

Нагадаємо, восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"), це підприємство вже зареєстрували в Україні.

Наприкінці 2023 року повідомляли, що Rheinmetall виграв великий контракт на 155-мм артилерійські боєприпаси для України, замовником виступила неназвана країна НАТО.

Також у Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів.

Днями очільник концерну Армін Паппергер заявив, що Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік і німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу.