Rheinmetall планує новий завод боєприпасів в Україні

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні новий завод з виробництва боєприпасів спільно з українською компанією-партнером.

Про це повідомила пресслужба компанії увечері 17 лютого, пише "Європейська правда".

Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловостей України Олександра Камишіна та посла України Олексія Макеєва.

