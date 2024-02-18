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Rheinmetall планує новий завод боєприпасів в Україні

Неділя, 18 лютого 2024, 11:32

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні новий завод з виробництва боєприпасів спільно з українською компанією-партнером.

Про це повідомила пресслужба компанії увечері 17 лютого, пише "Європейська правда".

Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловостей України Олександра Камишіна та посла України Олексія Макеєва. 

На майбутньому підприємстві планують щорічно виготовляти "шестизначну кількість" снарядів калібру 155 мм, у тому числі метальні заряди.

Rheinmetall буде володіти у спільному підприємстві часткою 51%, українська компанія-партнер – 49%. 

Нагадаємо, восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"), це підприємство вже зареєстрували в Україні. 

Наприкінці 2023 року повідомляли, що Rheinmetall виграв великий контракт на 155-мм артилерійські боєприпаси для України, замовником виступила неназвана країна НАТО.

Також у Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів.

Днями очільник концерну Армін Паппергер заявив, що Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік і німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу.

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