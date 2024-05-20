Для 7 из 11 ведущих кандидатов Дании на евровыборах Путин – большая угроза, чем изменение климата

В Дании подавляющее большинство ведущих кандидатов на выборах в Европарламент видят в хозяине Кремля Владимире Путине большую угрозу, чем в климатических изменениях.

Как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал DR.

В цикле программ телеканала "Знакомство с партиями" всем ведущим кандидатам на предстоящих выборах в ЕС задают вопрос, чего они боятся больше всего – Путина или изменения климата. Семеро кандидатов из одиннадцати ответили, что сейчас они больше всего боятся Путина.

Один из них – Мортен Локкегор из либерально-консервативной партии "Венстре". По его мнению, предпосылкой для всего остального будет то, чтобы Европа смогла справиться с войной в Украине.

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"Конечно, я беспокоюсь об обеих угрозах. Но на данный момент есть приоритет. Он заключается в том, что мы должны выиграть эту войну. Мы можем сколько угодно беспокоиться об изменении климата, но если мы собираемся жить под гнетом диктатора в течение многих поколений, то с изменением климата никто ничего делать не будет", – говорит он.

О большей угрозе от агрессии Путина говорит и ведущая кандидатка в Европейский парламент от зеленой Социалистической народной партии Кира Мари Петер-Хансен.

"Прямо сейчас и здесь – он, Путин", – говорит она о своей самой большой обеспокоенности.

Однако это не означает, что 26-летняя ведущая кандидатка считает, что будущие члены Европарламента должны подождать с климатическими вызовами.

"Я думаю, что мы можем делать две вещи одновременно. У нас есть 705 политиков, которые ежедневно сидят и принимают законы для европейцев.

Если повезет, иногда это идет бок о бок. Например, когда мы говорим о том, чтобы стать независимыми от российского газа, что ударит по экономике Путина, но также означает, что мы можем двигаться в зеленом направлении", – считает она.

Напомним, правительство Дании 17 мая объявило о новом крупном пакете военной помощи для Украины в размере 5,6 млрд крон (750 млн евро) – почти половина средств направлена на усиление противовоздушной обороны.

На усиление украинской противовоздушной обороны выделено около 2,4 млрд крон. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на закупку артиллерийских орудий, гранат и противотанковых мин. Часть средств идет на обслуживание уже предоставленной техники, что имеет решающее значение для ее долгосрочного эффекта на поле боя.

Недавно премьер Дании Метте Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и поставить Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.