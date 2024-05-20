В Словакии закрыли дело из-за портрета Че Гевары в кабинете вице-спикера

В Словакии полиция закрыла дело из-за портрета революционера Эрнесто Че Гевары, который вице-спикер парламента от партии Smer Любош Блаха повесил в своем кабинете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило словацкое издание Aktuality.

Блаха в прошлом году вскоре после вступления в должность повесил в своем офисе фотографию противоречивого революционера. В связи с этим делом занялось Национальное агентство по борьбе с преступностью (NAKA).

Было открыто расследование "по факту преступления, связанного с выражением симпатий к движению, направленному на подавление основополагающих прав и свобод". Однако в конце марта полиция Словакии прекратила уголовное производство.

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"Тот факт, что кто-то разместил изображение Эрнесто Че Гевары, сам по себе не означает, что он по всем признакам соответствует составу какого-либо преступления, связанного с экстремизмом", – написал следователь в постановлении.

По мнению полиции, ситуация была бы другой, если бы из уст Блахи прозвучали высказывания, прославляющие Че Гевару в связи с совершенными им преступлениями.

NACA также заказало экспертный отчет по этому делу, который установил, что революционер был противоречивой фигурой, которая имела не только критиков, но и много выдающихся поклонников, например – лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделу и французского писателя Жан-Поля Сартра.

В конце концов, в полиции пришли к выводу, что, вывешивая картину, Блаха не демонстрировал симпатии к тоталитаризму, "но можно предположить, что целью господина Блахи было выразить свои левые убеждения".

Полиция в основном выразила аргументы самого Блахи. В прошлом году он также назвал свои действия левым жестом и защищался, утверждая, что он не прославлял преступления Че Гевары.

Скандал с Блахой и портретом Че Гевары возник в ноябре. Тогда Блаха в Telegram опубликовал видео, на котором в своем кабинете меняет портрет президента Зузаны Чапутовой на Че Гевару.

Напомним, что Блаха и раньше попадал в скандалы из-за увлечения коммунизмом и распространения теорий заговора.

В 2020 году против него возбудили уголовное дело за фото со значком в форме звезды с серпом и молотом, который ему якобы подарил лидер Smer-SD Роберт Фицо.