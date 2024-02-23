Посол Украины: Киев окажет Кишиневу помощь, если о ней попросят

Посол Украины в Молдове Марк Шевченко заявил, что в случае эскалации ситуации в Приднестровье Украина окажет Молдове помощь, если Кишинев о ней попросит.

Как сообщает портал Deschide, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в телеэфире 22 февраля.

Посол отметил, что Украина серьезно воспринимает проблему оккупированного Приднестровья, в том числе из-за того, что там есть российские военные и могут действовать российские спецслужбы.

В то же время он сказал, что непосредственной угрозы для Украины с территории региона сейчас нет.

Посол отметил, что в случае обострения ситуации и официального обращения Кишинева Украина готова будет оказать Молдове помощь.

"Украинские чиновники неоднократно публично говорили, что если со стороны властей Республики Молдова будет официальный запрос о поддержке или помощи – Украина точно предоставит ее. Каким образом и как быстро она будет предоставлена – это уже будет обсуждаться позже, и это будет зависеть от серьезности ситуации", – сказал Шевченко.

"Если чиновники Молдовы будут считать, что существует угроза для безопасности или стабильности, они могут обратиться, и мы обсудим, в какой помощи Молдова нуждается, и эта помощь будет оказана, насколько это позволят обстоятельства", – добавил дипломат.

Напомним, 22 февраля стало известно, что приднестровские "депутаты" готовят обращение к Путину и потенциально могут попроситься в состав России.

В Кишиневе отметили, что пока не видят признаков обострения ситуации и выразили убеждение, что Тирасполь понимает последствия для себя в случае "неразумных шагов".

По данным украинского ГУР, приднестровские депутаты все же не планируют просить Путина аннексировать регион.

Подробнее об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды" или в статье "Приднестровье начинает опасную игру".

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья",

а также "Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье".