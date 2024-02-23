Сможет ли Путин расшатать приднестровский регион

Приднестровье на 28 февраля созывает "съезд депутатов всех уровней" и готовится официально обратиться к России за помощью и напомнить Кремлю, что хочет стать составной частью РФ.

В ответ – при самом радикальном развитии событий – Россия может даже объявить об аннексии этого молдавского региона.

Впрочем, в Молдове этот вариант считают малореальным, потому что такой шаг ударит и по самому Приднестровью, и по влиянию Москвы в регионе. Впрочем, не надо забывать, что наличие логики в международных решениях не является сильной стороной Кремля. Поэтому этот самоубийственный для Приднестровья сценарий точно нельзя исключать.

Просто об опасной игре Приднестровья – в нашем видео, а более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина. Далее – краткое ее изложение.

Официальной причиной для нынешнего чрезвычайного собрания власть называет экономические проблемы Приднестровья и его якобы блокаду властями Молдовы – хотя этот термин, который сейчас употребляют приднестровские руководители, является явным преувеличением.

Съезд 2006 года руководители Приднестровья так же обосновывали экономическими соображениями и тогдашней блокадой – а завершилось все голосованием о "вступлении в Россию".

Да и в 2024 году не слишком скрывают, что решения съезда будут о геополитике, а не об экономике.

Больше деталей открыл депутат "Верховного совета Приднестровья" Вадим Кравчук, который признал в эфире тираспольского телеканала ТСВ, что цель съезда – подтвердить, что Тирасполь до сих пор хочет присоединиться к РФ. "Проводить еще один референдум нет смысла, а вот подтвердить предыдущее решение – уместно... Приднестровье еще в 2006 году определило вектор (объединения) с Россией, с Евразийским союзом. Съезд депутатов всех уровней, скорее всего, подтвердит наши намерения", – пояснил он.

Один из немногих представителей приднестровской оппозиции Геннадий Чорба делает вывод, что съезд "должен озвучить от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, просьбу принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить эту просьбу".

В Кишиневе следят за инициативой Приднестровья, но пока не паникуют из-за нее. Там также прекрасно осознают, что подобные решения приднестровские "власти" точно не принимают самостоятельно, эти действия согласованы с Москвой и наверняка даже инициированы ею.

Депутат Оазу Нантой, являющийся одним из немногих специалистов по тематике Приднестровья в действующем составе парламента Молдовы, считает, что России не выгодно юридически объявлять аннексию левобережья Днестра прямо сейчас – что с обращением приднестровских депутатов, что без него.

Эти рассуждения логичны и справедливы. Но есть одно "но".

В России такие решения принимает лично Путин, а он не всегда руководствуется формальной логикой.

И если Кремль на такое решится – то это будет действие, которое не принесет никаких ощутимых плюсов Москве.

И тем более невыгодным это потенциальное решение является для приднестровских политико-бизнесовых элит, для которых желательно как можно дольше сохранение статус-кво.

Но этот анализ не учитывает фактора выборов в России, а также истории решений Путина, которые в итоге оказывались для него вредными. Учитывая это, даже радикальное развитие ситуации вполне возможно.

А то, что приднестровское руководство не стремится к немедленному присоединению к воюющей России – тем более не имеет значения. Неважно и то, каким именно образом будет сформулировано решение нынешнего тираспольского съезда – в конце концов, формальный призыв к аннексии левобережья Днестра у Путина уже есть, он датирован еще 2006 годом, и теперь достаточно лишь обновить его.

Так что сейчас Приднестровье находится на историческом перепутье. Ближайшая неделя вполне может оказаться для него решающей.

Подробнее – в материале Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.