СМИ: Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны

Венгрия из-за несогласия с определенными формулировками блокирует принятие совместного заявления ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны, в связи с чем заявления может не быть в предложенном формате.

Об этом сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, Будапешт заблокировал принятие совместного заявления Евросоюза ко второй годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

Now 🇭🇺 is blocking a joint 🇪🇺statement on the second anniversary of the 🇷🇺full scale invasion of 🇺🇦. Will likely just be a joint statement of the three presidents of the EU institutions (council, commission, parliament) February 23, 2024

"Вероятно будет только совместное заявление трех лидеров европейских учреждений – Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента", – добавил он.

Венгерское правительство уже опубликовало свое отдельное заявление, в котором призывает "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора. А глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя поставить на колени в военном смысле.

Напомним, ЕС уже утвердил 13-й пакет санкций, которые подготовили ко второй годовщине полномасштабной войны.

По данным СМИ, Будапешт добивался снятия санкций с нескольких российских бизнесменов при принятии решения о продлении уже наложенных санкций, но эта попытка потерпела неудачу.