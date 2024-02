СМИ: Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны

Венгрия из-за несогласия с определенными формулировками блокирует принятие совместного заявления ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны, в связи с чем заявления может не быть в предложенном формате.

Об этом сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, Будапешт заблокировал принятие совместного заявления Евросоюза ко второй годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

Now 🇭🇺 is blocking a joint 🇪🇺statement on the second anniversary of the 🇷🇺full scale invasion of 🇺🇦. Will likely just be a joint statement of the three presidents of the EU institutions (council, commission, parliament)