ЗМІ: Угорщина блокує спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабної війни

Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни, у зв’язку з чим її може не бути в такому форматі.

Про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

Now 🇭🇺 is blocking a joint 🇪🇺statement on the second anniversary of the 🇷🇺full scale invasion of 🇺🇦. Will likely just be a joint statement of the three presidents of the EU institutions (council, commission, parliament)