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ЗМІ: Угорщина блокує спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабної війни

П'ятниця, 23 лютого 2024, 14:06

Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни, у зв’язку з чим її може не бути в такому форматі. 

Про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

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"Ймовірно буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту", – додав він. 

Угорський уряд вже опублікував свою окрему заяву, у якій закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.

Нагадаємо, ЄС вже затвердив 13-й пакет санкцій, які підготували до 2-ї річниці повномасштабної війни. 

За даними ЗМІ, Будапешт добивався зняття санкцій з кількох російських бізнесменів під час ухвалення рішення про продовження вже накладених санкцій, але ця спроба зазнала невдачі. 

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