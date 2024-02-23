ЗМІ: Угорщина блокує спільну заяву ЄС до другої річниці повномасштабної війни

Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни, у зв’язку з чим її може не бути в такому форматі.

Про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

Now 🇭🇺 is blocking a joint 🇪🇺statement on the second anniversary of the 🇷🇺full scale invasion of 🇺🇦. Will likely just be a joint statement of the three presidents of the EU institutions (council, commission, parliament) February 23, 2024

"Ймовірно буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту", – додав він.

Угорський уряд вже опублікував свою окрему заяву, у якій закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.

Нагадаємо, ЄС вже затвердив 13-й пакет санкцій, які підготували до 2-ї річниці повномасштабної війни.

За даними ЗМІ, Будапешт добивався зняття санкцій з кількох російських бізнесменів під час ухвалення рішення про продовження вже накладених санкцій, але ця спроба зазнала невдачі.