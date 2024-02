Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее министерство готовит к отправке в Украину еще шесть истребителей F-16.

Об этом Оллонгрен сообщила в своем Twitter (Х) в понедельник, пишет "Европейская правда".

Таким образом общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24, отметила министр.

"Преимущество Украины в воздухе необходимо для противодействия российской агрессии", – пояснила Оллонгрен.

