Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее министерство готовит к отправке в Украину еще шесть истребителей F-16.

Об этом Оллонгрен сообщила в своем Twitter (Х) в понедельник, пишет "Европейская правда".

Таким образом общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24, отметила министр.

"Преимущество Украины в воздухе необходимо для противодействия российской агрессии", – пояснила Оллонгрен.

The Netherlands Ministry of Defence is readying 6 additional F-16 fighter aircraft for delivery to Ukraine. This brings the total number to 24 F-16s. 🇺🇦's aerial superiority is essential for countering Russian aggression.#StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 5, 2024

Министерство обороны Нидерландов в отдельном сообщении отметило, что страна прекратила обсуждение возможной продажи 6 истребителей F-16 с компанией Draken International. Обе стороны пришли к выводу, что продажа и поставки этих F-16 не состоятся в краткосрочной перспективе.

22 декабря глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна приняла решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16.

Также Нидерланды сообщили, что направят 18 истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов.

На вооружении Нидерландов находятся 42 самолета F-16, однако больше они не нужны, поскольку страна переходит на более современные F-35.

В интервью "ЕП" Кайса Оллонгрен называла 2024 год реальным сроком передачи истребителей в Украину.

Она отметила, что страна передаст Украине почти все истребители F-16 – за исключением тех, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.