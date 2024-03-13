Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС

Европейский парламент 13 марта принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

За принятие резолюции проголосовали 504 члена Европарламента, четыре были против, еще 32 депутата воздержались.

Документ, автором которого является фракция Европейской народной партии, подается как совместная инициатива всех фракций. В нем депутаты Европарламента предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС.

"Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения", – говорится в проекте совместной резолюции.

Европарламент в ней призывает исполнительные органы ЕС активно поддержать Армению в расширении сотрудничества не только в экономическом партнерстве, но и в сферах политического диалога, безопасности, контактов между людьми и отраслевой интеграции.

На прошлой неделе глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает возможность подать заявку на членство в Евросоюзе и стремится наладить более тесные связи с Западом в условиях напряженности в отношениях с Россией.

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