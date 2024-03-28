Шмыгаль прибыл на межправительственные переговоры в Варшаву

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 марта прибыл в Варшаву на межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска, где попытается решить спорные вопросы в отношениях с соседней страной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О прибытии главы украинского правительства в своем Twitter (Х) сообщил Туск. "Денис Шмыгаль, добро пожаловать в Варшаву! Без свободной Украины не будет безопасной Европы", – написал Туск, приветствуя главу украинского правительства.

.@Denys_Shmyhal, witaj w Warszawie!



Nie będzie bezpiecznej Europy bez wolnej Ukrainy. pic.twitter.com/BOAKtTUe8A March 28, 2024

Руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец сказал накануне встречи Туска и Шмыгаля, что "трудно ожидать какого-то прорыва после этих переговоров, какой-то специальной договоренности, например, по вопросам сельского хозяйства".

Ожидается, что на встрече речь пойдет не только о ситуации в сельском хозяйстве и на польско-украинской границе, но и о совместном производстве боеприпасов, энергетике, передаче электроэнергии и культуре.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна заявил, что также могут обсуждать вступление Украины в ЕС и НАТО и исторические вопросы.

Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала "ЕП", что Украина по состоянию на сегодня не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.

Ранее Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, но этого не произошло.