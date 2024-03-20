Туск надеется на достижение договоренности с Украиной по аграрным вопросам до 28 марта

Премьер-министр Польши Дональд Туск надеется, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, которая запланирована на 28 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что до 28 марта, а в этот день мы планируем встречу с украинским правительством в Варшаве, мы примем совместные решения с Украиной, которые будут гораздо безопаснее для польских аграриев", – заявил он на пресс-конференции.

Премьер добавил, что в течение двух недель будет найдено решение по вопросам утверждения лицензий и согласия правительства на пропуск агропродукции с территории Украины.

"Если будет нужно, то также остановим транзит на определенное время. И я хочу, чтобы это было по согласию с украинскими властями, не хочу им вредить", – отметил Туск.

По его словам, удалось нейтрализовать большинство угроз, о которых говорили польские аграрии, в частности в пользовании оставят часть пахотных земель, которые должны были изъять в соответствии с Зеленым курсом ЕС.

Накануне Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия о продлении мер по либерализации торговли для Украины, которые предусматривают новые ограничения и предохранители в связи с беспокойством некоторых стран ЕС.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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