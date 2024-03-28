Министр агрополитики: Вопрос разблокирования границы с Польшей требует дополнительного времени
Министр агрополитики Украины Николай Сольский прокомментировал итоги встречи в трехстороннем формате "Украина-Польша-Евросоюз" с представителями профильных ассоциаций, которая состоялась накануне в Варшаве.
Его заявление приводит пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает "Европейская правда".
Во время встречи обсуждался, в частности, вопрос разблокирования границы и поиска общих позиций для решения кризиса. Переговоры продолжались более 6 часов.
Сольский назвал переговоры "сложным, но откровенным разговором между министерствами и ассоциациями".
"Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени. Спасибо каждому из партнеров за личное вовлечение в процесс поиска решений", – отметил он.
В то же время в Министерстве агрополитики сообщили, что сегодня второй день продолжаются переговоры между Украиной и Польшей по агроэкспорту.
Украинская сторона представила польским коллегам анализ своего экспорта в Польшу и другие страны ЕС. А также изменения, которые происходят в агроэкспорте с начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе благодаря работе морского коридора.
Сегодня в Варшаве также проходят межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, где попытаются решить спорные вопросы в отношениях с соседней страной.
Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала "ЕП", что у Украины по состоянию на сегодня нет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.
Ранее Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, но этого не произошло.