Министр агрополитики: Вопрос разблокирования границы с Польшей требует дополнительного времени

Министр агрополитики Украины Николай Сольский прокомментировал итоги встречи в трехстороннем формате "Украина-Польша-Евросоюз" с представителями профильных ассоциаций, которая состоялась накануне в Варшаве.

Его заявление приводит пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи обсуждался, в частности, вопрос разблокирования границы и поиска общих позиций для решения кризиса. Переговоры продолжались более 6 часов.

Сольский назвал переговоры "сложным, но откровенным разговором между министерствами и ассоциациями".

"Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени. Спасибо каждому из партнеров за личное вовлечение в процесс поиска решений", – отметил он.

В то же время в Министерстве агрополитики сообщили, что сегодня второй день продолжаются переговоры между Украиной и Польшей по агроэкспорту.

Украинская сторона представила польским коллегам анализ своего экспорта в Польшу и другие страны ЕС. А также изменения, которые происходят в агроэкспорте с начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе благодаря работе морского коридора.

Сегодня в Варшаве также проходят межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, где попытаются решить спорные вопросы в отношениях с соседней страной.

Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала "ЕП", что у Украины по состоянию на сегодня нет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.

Ранее Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, но этого не произошло.